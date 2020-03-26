Сегодня утром приостанавливалось движение поездов на Московском центральном кольце по часовой стрелке

На станции «Угрешская» на пути упал человек, — сообщает пресс-служба столичного метрополитена. Подробности пока неизвестны. Также не сообщается, в каком состоянии пассажир. По последним данным, поезда на МЦК ходят в обычном режиме. Об этом сообщает метро в своем Твиттере.