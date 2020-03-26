Более 21 тысячи человек по всему миру умерли от коронавирусной инфекции с начала пандемии, — сообщает Университет Джона Хопкинса. Он отслеживает статистику в режиме реального времени. Наибольшее число погибших приходится на Италию – 7,5 тысяч человек. Более 3,5 тысяч умерли в Испании и 3 тысячи в китайской провинции Хубей, откуда началось распространение нового вируса.