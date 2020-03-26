Правительство поручило Росавиации с завтрашнего дня прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами

Правительство России поручило Росавиации с завтрашнего дня прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение предлагается сделать только для рейсов по вывозу россиян из-за рубежа.

Сегодня в 14 часов по местному времени заканчивается формирование так называемых вывозных списков, по которым будет осуществляться посадка на эти рейсы, — рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

В МИДе подчеркивают, что возвращение россиян домой после 26-го марта будет их личной ответственностью.