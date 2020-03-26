Mail.ru Group поддержит МСБ ресурсами на 1 млрд руб. для снижения последствий от COVID-19

Mail.ru Group создает оперативный штаб и выделит ресурсы на 1 млрд руб. для поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ) для снижения последствий от коронавируса, говорится в обращении гендиректора интернет-холдинга Бориса Добродеева, поступившем в «Интерфакс» через пресс-службу.