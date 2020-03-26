В России вводят новые ограничения и запреты из-за опасности распространения коронавируса

В частности, Росавиация прекратит все полеты за границу кроме рейсов для вывоза россиян.

Правительство поручило Росавиации с 27 марта остановить регулярное и чартерное авиасообщение. Исключение будет сделано для отдельных полетов. Такое решение принято по итогам заседания президиума Координационного совета при кабмине по борьбе с распространением коронавируса. Все граждане, прилетающие в Россию из стран с неблагополучной ситуацией по этой инфекции, будут проходить тестирование в аэропорту. Минтранс и МИД до 30 марта создадут план вывоза россиян из-за границы с привлечением самолетов Минобороны и гражданских авиакомпаний.

Ряд мер принимают и в отношении организации работы граждан. В частности, федеральные органы власти с 27марта должны перевести на дистанционную работу максимальное число сотрудников. Регионам правительство рекомендует приостановить деятельность торговых центров, кинотеатров и ввести запрет на курение кальянов в общественных местах.

Российские вузы обязали уйти на каникулы с 28 марта по 5 апреля.