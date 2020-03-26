Круизному лайнеру «Коста Неоромантика» запретили заходить в порт Владивостока

Распоряжение получено от Роспотребнадзора, — сообщает РИА. Экипаж хотел пополнить запасы воды, топлива и продуктов. Сейчас судно находится в Японском море. На борту более 400 членов экипажа из разных стран, в том числе с большим количеством заболевших коронавирусной инфекцией, — утверждают власти Приморья.