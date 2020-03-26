Сенат США единогласно проголосовал за законопроект об экстренных мерах поддержки граждан и экономики в связи с распространением коронавируса. На эти цели выделяется около 2-х триллионов долларов. По словам министра финансов Стивена Мнучина, такая поддержка сохранит американскую экономику в ближайшие 3 месяца.