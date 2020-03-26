Правительство РФ рассмотрит проект поправок в налоговый кодекс о возможности введения отсрочек по уплате налогов

Российское правительство на сегодняшнем заседании рассмотрит проект поправок в налоговый кодекс о возможности введения отсрочек по уплате налогов. Ранее заместитель министра финансов Алексей Сазанов сообщил, что в условиях пандемии коронавируса правительство может получить право давать отсрочки по любым налогам не только предприятиям и отраслям, но и физическим лицам.