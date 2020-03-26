Президент Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы

Таким образом власти рассчитывают снизить скорость распространения коронавируса.

Московские власти объявят сегодня о новых ограничительных мерах в связи с распространением коронавируса. С 28-го марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, крупные торговые центры и центральные парки. Об этом объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он призвал жителей ближайших городов и регионов не приезжать в столицу. «В Москве делать будет нечего. Все увеселительные точки закрываются. Лучше находиться дома», — добавил Собянин.