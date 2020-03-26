Кабмин поручил Росавиации с 27 марта прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян

Правительство РФ поручило Росавиации с 27 марта 2020 года прекратить регулярное и чартерное авиасообщение, кроме рейсов для вывоза россиян.

Соответствующее поручение дано по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 25 марта 2020 года.

К этой дате должны быть направлены в заинтересованные ведомства и «Аэрофлот» списки россиян, планирующих вернуться из-за границы.