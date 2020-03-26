Росстат зафиксировал ускорение инфляции до максимума с начала года

За неделю с 17 по 23 марта рост цен составил 0,3% — столько же фиксировалось в начале января.

Резкое повышение цен, согласно отчету Росстата, в первую очередь коснулось сахара: он стал дороже на 7%. Цены же на гречку, по данным ведомства, выросли почти на 3%. Инфляция за отчетную неделю коснулась также овощей и фруктов. Здесь в лидерах лук, подорожавший на 3,5%, а кроме того, картофель и морковь, цены на которые повысились примерно на 2,5%. Рост стоимости риса, муки, макарон и яиц, а также капусты и яблок примерно сопоставим – в диапазоне от 1 до почти 1,5%. А вот огурцы, согласно данным Росстата, напротив, подешевели аж на 6%. Цены же на бензин, говорится в отчете ведомства, не изменились, а на дизтопливо даже немного снизилась. Ряд экспертов считает, что нынешнее ускорение инфляции связано, скорее, с накоплением запасов со стороны россиян и растущим спросом с их стороны, а не с эффектом от ослабления рубля, пишет газета «Ведомости». В целом же инфляция в годовом выражении ускорилась до 2,5%.

В последние дни в соцсетях появлялись сообщения о том, что в магазинах на фоне пандемии коронавируса исчезли гречка и ряд других круп. Ритейлеры заверяли, что отсутствие продуктов на некоторых точках связано лишь с логистическими проблемами, а не с дефицитом.