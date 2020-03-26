Новый порядок расчета больничных обойдется бюджету дополнительно в 7 миллиардов рублей

Улучшение условий оплаты затронет почти 2,5 миллиона россиян – сообщает Минтруд, комментируя соответствующее предложение Владимира Путина, озвученное накануне.

В ведомстве считают, что идея установить минимальную планку для расчёта оплаты больничных листов не ниже МРОТ, позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.

