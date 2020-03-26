Студентов с 28 марта отправляют на внеочередные каникулы из-за коронавируса

Такое решение приняли в министерстве науки и высшего образования.

Согласно распоряжению главы министерства науки и высшего образования Валерия Фалькова каникулы продлятся до 5 апреля. Предусмотрены они для всех вузов, которые находятся в ведении ведомства. Для других высших учебных заведений каникулы носят рекомендательный характер. Из-за коронавируса изменятся и правила поступления в российские вузы. В этом году абитуриенты смогут подать документы дистанционно. Новый сервис «Поступи в вуз онлайн» будет работать на базе портала «Госуслуги».

Студентов отправили на каникулы вслед за школьниками. С 23 марта организовано дистанционное обучение и онлайн уроки. В школах каникулы продлятся по 12 апреля.

Для всех россиян президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты.