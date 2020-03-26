Сервис такси Gett подал в суд на Volkswagen

Израильская компания считает, что автопроизводитель использовал сотрудничество с агрегатором не с целью помочь ему в развитии, а для того, чтобы изучить принципы работы и создать собственный сервис такси в Германии. Об этом пишет газета «Хандельсблатт».

По договору четырехлетней давности Volkswagen приобрел 20% акций Gett пообещав вложить еще 300 миллионов долларов, чтобы потеснить на рынке других крупных игроков – Uber и Lyft. Однако вскоре автоконцерн перестал интересоваться проектом и инвестировать в него. В самой компании объяснили, что просто перестали верить в успех агрегатора.