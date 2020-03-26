Как написал в твиттере основатель компании Илон Маск, запуск такого производства должен пройти без особых затруднений. «Нью-Йорк покупает» — прокомментировал публикацию мэр крупнейшего мегаполиса страны Билл дэ Блазио.
Tesla была основана Маском в 2003 году. Изначально она специализировалась только на выпуске электромобилей, но затем расширила перечень продукции и занялась созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.
Соединенные Штаты находятся в топе стран по числу заразившихся коронавирусом – в стране их более 65 тысяч.
Завод электромобилей Tesla в США в ближайшее время начнет выпуск аппаратов искусственной вентиляции легких
Как написал в твиттере основатель компании Илон Маск, запуск такого производства должен пройти без особых затруднений. «Нью-Йорк покупает» — прокомментировал публикацию мэр крупнейшего мегаполиса страны Билл дэ Блазио.