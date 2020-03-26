Конгресс США одобрил законопроект о мерах по стимуляции экономики на 2 триллиона долларов

Голосование в Сенате транслировалось на его официальном сайте. Завтра, как ожидается, документ внесут на обсуждение в Палату представителей.

Законопроект, предложенный на фоне распространения коронавируса, предполагает помощь бизнесу, предприятиям и целым отраслям экономики, а также единовременные выплаты гражданам в размере свыше 2 тысяч долларов.

Ранее министр финансов США сказал, что вдобавок к той помощи Федеральная резервная система получит еще 4 триллиона долларов для поддержки экономики. Эта помощь станет самой крупной в истории страны.