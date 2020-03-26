Израильский премьер допустил полное закрытие страны из-за ситуации с коронавирусом

Власти признали, что принятых мер оказалось недостаточно для предотвращения болезни – пишет газета Jerusalem Post. По словам Биньямина Нетаньяху, число заболевших в стране каждые три дня удваивается. Сейчас оно приблизилось к 2,5 тысячам. Глава правительства сказал, что жесткий карантин, к которому готовятся власти, предусматривает полный заперт на появление на улице кроме походов за продуктами или лекарствами. За время эпидемии в Израиле умерли 5 человек. Еще около 40 находятся в критическом состоянии.