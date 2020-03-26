Лидеры «двадцатки» сегодня проведут экстренный саммит, посвященный коронавирусу

В нем примет участие и президент России Владимир Путин.

Из-за коронавируса, закрытия границ и карантина саммит G20 пройдет в единственно уместном в этот момент формате – по видеосвязи. Это первая в истории виртуальная встреча лидеров «двадцатки». И посвящена она будет борьбе с пандемией и ее влиянием на мировую экономику. В онлайн-переговорах примет участие и российский президент Владимир Путин. Инициатором встречи выступила Саудовская Аравия. Между тем, ранее генсек ОНН Антониу Гуттериш призвал лидеров «двадцатки» отменить санкции, которые препятствуют доставке продовольствия и медпомощи в страны. «Это время для солидарности, а не для изолирования», говорится в письме. По словам генсека ООН, мир ждет, что лидеры объединят усилия и разработают мощный план по борьбе с коронавирусом, который позволит минимизировать последствия распространения инфекции и будет способствовать скорейшему восстановлению.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. Всего зарегистрировано 400 тысяч случаев инфицирования. В России – несколько сотен заболевших.