Пожилые москвичи с этого дня не должны выходить несколько недель на улицу

Этого потребовал в связи с распространением коронавируса мэр столицы Сергей Собянин.

Требование оставаться в своих квартирах или уехать на дачу касается жителей столицы старше 65-ти лет и людей с хроническими заболеваниями. Их мэр Москвы попросил до 14 апреля соблюдать домашний режим. Выходить в магазин или аптеку только в случае необходимости. Сергей Собянин пояснил, что пожилые люди входят в группу повышенного риска и могут заразиться коронавирусом, поэтому им нужно соблюдать особые меры предосторожности. Указ мэра не распространяется на врачей, руководителей и сотрудников предприятий, нахождение которых на рабочем месте критически важно. Вчера градоначальник отменил бесплатный проезд для жителей Москвы старше 65-ти, а также студентов и людей с хроническими заболеваниями. Собянин признал: мера непопулярна, но необходима, чтобы «уберечь от заразы наших бабушек и дедушек». Пожилым людям обещана разовая помощь в 4 тысячи рублей. Указ о самоизоляции, уточнил мэр, затронет два миллиона москвичей.

С этого дня в городе также закроют все библиотеки и культурно-досуговые центры. В столице также начнет действовать запрет на работу кинотеатров, детских развлекательных центров и игровых комнат. Не будут временно работать ночные клубы и дискотеки.