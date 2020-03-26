Сенат США принял закон о выделении 2 триллионов помощи в связи с коронавриусом

Эти деньги предназначены на стимулирование американской экономики. Обсуждение проекта шло почти неделю, документ должен пройти через палату представителей, которая может проголосовать по этому вопросу уже завтра. Дональд Трамп в свою очередь обещал подписать закон, как только он ляжет к нему на стол.

Пакет включает поддержку малого бизнеса, штатов, городов и отдельных предприятий, а также предусматривает единовременные выплаты американцам. – больше тысячи долларов на взрослого и по 500 долларов на ребенка.