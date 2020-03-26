Совет Безопасности ООН продолжит заседания в он-лайн формате

Первое заседание в подобном режиме состоялось в среду. Дипломаты выходили в общий чат из собственных домов и приспособиться к новой реальности было непросто. Много раз сбои в сети интернет прерывали заседание, возникали даже проблемы с электричеством, не говоря уже о синхронном переводе, обеспечить который в полной мере тоже не удалось. По словам заседавших, им приходилось импровизировать. Импровизации будут продолжены и сегодня в том же формате. Представитель Германии Юрген Шульц написал в своем Твиттере о том, что Совбез сохраняет свои функции и выработка путей преодоления кризисов во всем мире остановлена не будет, правда какие именно резолюции рассмотрят во время видеозаседания не сообщается.

На сегодня намечен и саммит Большой двадцатки, который тоже пройдет по видеосвязи. Свое участие в нем подтвердил Президент России Владимир Путин.