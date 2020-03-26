Столичные власти сообщили о смерти двух пожилых пациентов с положительным тестом на коронавирус

Это первые официально признанные случаи гибели в России от новой формы болезни.

Умершим от коронавируса пенсионерам было 73 года и 88 лет, пояснили в Оперативном штабе Москвы. Там отметили, что у них была пневмония и имелись сопутствующие ей патологии. Свои соболезнования родным погибших пациентов выразил столичный градоначальник Сергей Собянин. В эфире телеканала «ТВ Центр» он заверил, что врачи за несколько дней знали, что у двоих пожилых людей выявлен коронавирус. Однако, по его словам, из-за их иммунитета и состояния здоровья медики не смогли справиться с ситуацией.

Официальный сайт мэра и правительства Москвы уже также обновил свою статистику, указав первые два случая гибели от коронавируса в городе. Кроме того, в России, по данным властей, до последнего момента вовсе не было жертв «китайского вируса». Вместе с тем на прошлой неделе сообщалось о смерти еще одной пожилой пациентки в Москве с положительным тестом на коронавирус. Однако столичные власти уверяют, что она умерла не от него, а от сердечно-сосудистого заболевания и оторвавшегося тромба. В результате ее смерть не попала в официальную статистику.

По последним данным в России зафиксировано больше 650 случаев заражения, большинство их них в Москве.

Пожилые москвичи с сегодняшнего дня обязаны перейти на режим самоизоляции. Ограничить контакты с другими людьми необходимо в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом ранее сказал мэр города Сергей Собянин.

Предполагается, что действующие в Москве огранчения продляться, по меньшей мере до середины апреля. Для компенсации расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией, пожилым людям выплатят по 4 тысячи рублей, — сказал столичный градоначальник.

С сегодняшнего дня подобные меры вводятся и на территории Подмосковья.