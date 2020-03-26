Канадский суд отклонил иск российских велосипедистов против Всемирного антидопингового агентства

Три спортсмена требовали возмещения ущерба, нанесенного их отстранением от Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Кроме того, в качестве ответчика был указан профессор Ричард Макларен, раскрывший российскую схему манипуляций с допингом. Суд, однако, постановил, что эти вопросы подпадают под юрисдикцию Спортивного арбитражного суда в Лозанне. Генеральный директор WADA это решение поприветствовал.