Российская академия наук не поддержала проекты мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане

Как пишет «Коммерсант», ученые полагают, что предложенная дочерней структурой «Ростеха» технология неприемлема для нашей страны. Сформировать позицию научного сообщества ранее попросила Генпрокуратура на фоне выступлений обеспокоенных граждан и экологов.

В компании «РТ-Инвест», которая и должна к 2022 году построить заводы, считают, что выводы ученных свидетельствуют об искажении представленной информации о проекте, и требуют нового «независимого обсуждения». «Дочка» «Ростеха» считает, что мнение экспертов не может отражать позицию РАН.