Автодилеры просят правительство вернуть льготные кредиты для покупателей и утилизацию для коммерческого транспорта

Обратиться к Минпромторгу их вынудила ситуация с коронавирусом. Это следует из письма ассоциации автодилеров на имя главы ведомства – сообщает «РИА Новости». Существенное ухудшение экономической ситуации, связанное с пандемией, неминуемо ведет к падению авторынка – считают представители отрасли.

Из-за нехватки компонентов на фоне распространения эпидемии сразу два автоконцерна – PSA и Volkswagen приостанавливают производство в России.