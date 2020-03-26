Московские власти попросили сервис поиска автомобильных попутчиков BlaBlaCar приостановить работу из-за коронавируса

Как говорится в твиттер-аккаунте столичного транспорта, «отсутствие системы контроля за здоровьем водителей влечет за собой возможность распространения инфекции, это слишком опасно».

Ранее дептранс сообщал о том, что из-за самоизоляции граждан, число ДТП на дорогах города сократилось на четверть. Уменьшилось число поездок на каршеринге, такси, в наземном общественном транспорте, электричках и метро. При этом люди стали немного чаще приезжать в столицу из Подмосковья на личных автомобилях.