Улучшение условий оплаты затронет почти 2,5 миллиона россиян – сообщает Минтруд, комментируя соответствующее предложение Владимира Путина, озвученное накануне.
В ведомстве считают, что идея установить минимальную планку для расчёта оплаты больничных листов не ниже МРОТ, позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Новый порядок расчета больничных обойдется бюджету дополнительно в 7 миллиардов рублей
Улучшение условий оплаты затронет почти 2,5 миллиона россиян – сообщает Минтруд, комментируя соответствующее предложение Владимира Путина, озвученное накануне.