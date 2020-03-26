Такой показатель был зафиксирован на Интерконтинентальной бирже. Рост составил более 1%. Впрочем, сейчас цена снова упала. После резкого обвала на прошлой неделе свои позиции начал укреплять рубль.
Обвал цен на нефть произошел после того, как в начале марта Россия вышла из нефтяной сделки ОПЕК+ и последующего решения Саудовской Аравии увеличить добычу и предоставить скидки покупателям.
Цена нефти Brent впервые за неделю поднялась выше 30 долларов за баррель
Такой показатель был зафиксирован на Интерконтинентальной бирже. Рост составил более 1%. Впрочем, сейчас цена снова упала. После резкого обвала на прошлой неделе свои позиции начал укреплять рубль.