Цена нефти Brent впервые за неделю поднялась выше 30 долларов за баррель

Такой показатель был зафиксирован на Интерконтинентальной бирже. Рост составил более 1%. Впрочем, сейчас цена снова упала. После резкого обвала на прошлой неделе свои позиции начал укреплять рубль.

Обвал цен на нефть произошел после того, как в начале марта Россия вышла из нефтяной сделки ОПЕК+ и последующего решения Саудовской Аравии увеличить добычу и предоставить скидки покупателям.