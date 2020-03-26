Стрелок, обвиняемый в убийстве 51 человека в новозеландских мечетях, признал свою вину

Как пишет газета New Zealand Herald, соответствующее заявление 29-летний Брентон Таррант сделал в ходе судебного заседания. Он сказал, что был единственным нападавшим. Судья признал австралийца виновным по всем пунктам обвинения. Как ожидается, 1 мая будет объявлена дата вынесения приговора.

Нападение на две мечети города Крайстчерч произошло год назад. Стрелок снимал свои действия на видео и вел прямую трансляцию в соцсетях. Фейсбуку в первые сутки после ЧП пришлось удалить полтора миллиона видеозаписей, на которых был запечатлен момент стрельбы.