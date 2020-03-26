Бразильский лидер раскритиковал губернаторов, которые из-за коронавируса ввели на территории своих штатов карантин

Жаир Болсонару назвал глав регионов и городов преступниками, которые уничтожают страну – сообщает «Интерфакс». «Другие вирусы убили гораздо больше людей, чем этот, и не было такого переполоха» — цитирует президента агентство. При этом ранее глава бразильского Минздрава предупреждал, что отсутствие карантина и свободное перемещение людей приведет к коллапсу системы здравоохранения.

По последним данным, число жертв вируса в Бразилии приближается к 60, заболевших – более 2,5 тысяч.