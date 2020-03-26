В Иерусалиме на фоне распространения эпидемии закрыли Храм Гроба Господня

Как сообщает Рейтер, решение было принято после встречи церковных лидеров и властей страны, а также после введения премьер-министром Биньямином Нетаньяху новых мер по борьбе с коронавирусом. Закрытие храма произошло перед Пасхой. Если распространение инфекции продолжится, не исключено проведение праздничных мероприятий в других местах в соответствии с эпидемиологическими правилами. Накауне глава правительства объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом.