Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Как следует из текста документа, оно отложено из-за рисков для здоровья граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Изначально его планировалось провести 22 апреля.

О переносе голосования официально было объявлено накануне. Владимир Путин выступил с телеобращением к нации по поводу ситуации с коронавирусом. Помимо прочего он сказал, что следующая неделя в России объявляется нерабочей.