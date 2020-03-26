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04:04, 26 марта 2020

Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию

Как следует из текста документа, оно отложено из-за рисков для здоровья граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Изначально его планировалось провести 22 апреля.
О переносе голосования официально было объявлено накануне. Владимир Путин выступил с телеобращением к нации по поводу ситуации с коронавирусом. Помимо прочего он сказал, что следующая неделя в России объявляется нерабочей.



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