В Египте в крупном ДТП в окрестностях Каира 18 человек погибли и еще 12 были ранены

Информационный портал «Аль-Яум ас-Сабия» пишет, что фура, груженная стройматериалами, на полной скорости врезалась в группу автомобилей, остановленных полицейскими на блокпосту после введенного в стране из-за коронавируса комендантского часа. Больше всего погибших оказалось в двух микроавтобусах, оказавшихся среди других машин на дороге. Водитель грузовика выжил и был задержан.