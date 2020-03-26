Китай спустя два года снова начал закупать у США сжиженный углеводородный газ

Это было сделано в рамках первой части торгового соглашения – сообщает Рейтер. Ранее Пекин был одним из самых крупных импортеров этого сырья из Соединенных Штатов, однако из-за развязавшейся торговой войны поставки были приостановлены.

Источники агентства уточняют, что КНР подала заявку на отмену 25% пошлин на топливо и сопутствующую американскую продукцию после того, как в этом месяце семи сотням видов товаров из США были предоставлены льготы.