Власти Петербурга смягчили запрет на плановый прием пациентов в поликлиниках

Главный санитарный врач города Наталия Башкетова сделала исключение для пациентов, которым отсрочка оказания медпомощи грозит ухудшением здоровья.

В начале недели на фоне распространения коронавируса государственным и частным медицинским учреждениям Петербурга было предписано приостановить платный амбулаторный прием пациентов, а также другие услуги. После этого некоторые районные поликлиники объявили о закрытии приема и отмене назначенных визитов к врачам.