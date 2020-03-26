В Москве ограничат посещение церквей из-за коронавируса

Новые меры по борьбе с распространяем инфекции на следующей неделе, по данным РБК, коснутся не только ресторанов, кафе и парков. Собеседники газеты в столичном правительстве утверждают, что уже сегодня соответствующий указ подпишет мэр Сергей Собянин. В синодальном отделе РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом изданию сказали, что не располагают такой информацией. Часть мечетей и синагог ранее уже объявили о закрытии для прихожан, но православные храмы продолжали работать.

Накануне президент Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за эпидемии.