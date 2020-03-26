Число жертв коронавируса по всему миру превысило 20 тысяч человек

Такие данные приводит Университет Хопкинса, собирающий информацию систем здравоохранения разных стран. Больше всего умерших – 7,5 тысяч – в Италии, следом идет Испания и Китай – около 3,5 и 3 тысяч смертей соответственно. Замыкает пятерку стран по числу погибших Иран и Франция.

Общее число зараженных на планете превышает 460 тысяч человек. По последним данным в России зафиксировано больше 650 случаев заражения, большинство их них в Москве.