При этом у родных нет сведений о том, как и когда это случилось. Ассошиэйтед Пресс передает, что это вероятно произошло до недавней вспышки коронавируса.
В конце прошлого года Белый дом предложил 20 миллионов долларов за информацию о Роберте Левинсоне, пропавшем в исламской республике в 2007 году. Госдепартамент США обвинял Тегеран в том, что Левинсона взяли в заложники. Власти Ирана факт задержания экс-агента ФБР никогда не признавали.
Ранее российский бизнесмен Олег Дерипаска говорил, что по просьбе Вашингтона потратил 20 миллионов долларов на операцию по обхождению Левинсона.
Власти США пришли к выводу, что бывший агент ФБР Роберт Левинсон умер под стражей в Иране
При этом у родных нет сведений о том, как и когда это случилось. Ассошиэйтед Пресс передает, что это вероятно произошло до недавней вспышки коронавируса.