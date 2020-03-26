Премьер-министр Михаил Мишустин планирует вернуть формат президиума правительства

Этот вопрос сегодня будет обсуждаться на заседании кабмина. Об этом сообщает ТАСС. В законе говорится, что президиум может быть образован для решения оперативных вопросов, а его заседания проводятся по мере необходимости.

Президиум создавался в первом правительстве Дмитрия Медведева, однако публичных мероприятий в таком формате практически не проводилось. Регулярными заседания президиума были в 2008-2012 годах, когда пост премьер-министра занимал Владимир Путин.