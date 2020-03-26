Власти итальянского Бергамо называют одной из главных причин вспышки коронавируса матч футбольной Лиги чемпионов

В конце февраля в городе прошла игра между «Валенсией» и «Аталантой», на которую пришли более 45 тысяч человек. К тому моменту еще не было известно о распространении эпидемии в Европе, но спустя несколько дней после матча в Италии подтвердили первые случаи заражения – передает Ассошиэйтед Пресс.

Мэр Бергамо назвал игру «биологической бомбой». Медики отмечают, что десятки тысяч людей «обнимались и целовались по меньшей мере четыре раза» – по количеству голов, забитых «Аталантой». Сейчас Бергамо является эпицентром эпидемии коронавируса с одним из самых высоких показателей в стране по числу заболевших и умерших.