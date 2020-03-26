Студентов российских вузов отправят на каникулы до 5 апреля

Соответствующее распоряжение сделал глава Минобрнауки Валерий Фальков. ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства передает, что эта мера принята в целях профилактики коронавируса. В отношении учебных заведений, не подчиненных министерству, это распоряжение носит рекомендательный характер.

Ранее ведомство сообщило о намерении перенести весенние сессии и проведение вузовских олимпиад для школьников, а также анонсировало сервис, благодаря которому поступить в институты в этом году можно будет дистанционно.