В Москве умерли два человека, зараженных коронавирусом

По данным оперативного штаба, речь идет о пациентах 88 и 73 лет с подтвержденной пневмонией. Диагнозы были поставлены им прижизненно. Точная причина смерти при этом не называется.

На прошлой неделе в столичной больнице скончалась пожилая пациентка с коронавирусом, однако тогда медики говорили об оторвавшемся тромбе. По официальным данным, в России умерших от пневмонии нового типа до сих пор нет.