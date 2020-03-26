Бывший заместитель главы Росрыболовства объявлен в международный розыск по делу о мошенничестве

Решением мурманского суда Александр Тугушев заочно арестован – сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах. По некоторым данным, экс-чиновник похитил более 30 миллионов рублей у соучредителя местной компании «Восток», которая занимается рыболовством и оптовой торговлей.

Газета «Коммерсант» пишет, что уже несколько лет Тугушев пытается доказать в Высоком суде Лондона свое право на треть бизнеса крупнейшего российского рыбопромышленного холдинга «Норебо».