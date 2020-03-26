Спасатели определили район предположительного падения истребителя Су-27 в Черном море

Экипаж пока не найден, поиски продолжаются – сообщает ТАСС. Ситуацию осложняет плохая погода: сильное волнение моря, ветер и плохая видимость.

Накануне вечером самолет пропал с радаров при выполнении планового полета. Вскоре примерно в 50 километрах от Феодосии был зафиксирован сигнал аварийного радиомаяка. В этот же день на Кубани разбился учебно-тренировочный L-39. Пилотировавший его курсант авиационного училища погиб.