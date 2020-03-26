Франция выводит войска из Ирака из-за коронавируса

Сообщение военного командования приводит газета Figaro. В нем говорится, что с учетом кризиса в области здравоохранения временно приостанавливается обучение иракских сил безопасности, а военнослужащие, расквартированные в Ираке, вывозятся до особого распоряжения.

Меры безопасности в связи с пандемией вводит и Пентагон. Американским военным в течение как минимум двух месяцев запрещаются все поездки за рубеж, а также возвращение из-за границы. Исключение сделано только для контингента войск, который выводят из Афганистана.