Частные лаборатории в России с сегодняшнего дня начнут проводить тестирование на коронавирусмэр москвы

По данным ТАСС компания «Хеликс» будет оказывать соответствующие услуги в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, а «Гемотест», помимо столицы, начнет прием анализов в шести городах Подмосковья. На прошлой неделе проведение тестирования также анонсировала «Инвитро».

До этого времени анализы на коронавирус брали только в государственных учреждениях. Эта услуга оказывалась бесплатно.