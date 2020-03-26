В грядущую нерабочую неделю все рестораны, парки и торговые центры в Москве планируется закрыть

Как сказал в эфире телеканала ТВЦ мэр города Сергей Собянин, в эти дни у многих жителей соседних регионов может возникнуть желание приехать погулять в столицу, однако лучше всем оставаться дома. Источник РБК уточняет, что ограничения также коснуться религиозных учреждений.

Накануне Владимир Путин объявил дни с 30 марта по 3 апреля нерабочими с сохранением зарплаты. В своем телеобращении, в связи с ситуацией с коронавирусом он также сказал о переносе дня голосования по поправкам в Конституцию и перечислил меры, которые власти собираются предпринять для поддержки бизнеса и граждан.