Суд в Москве сегодня рассмотрит ходатайство о продлении ареста бывшим полицейским по делу Ивана Голунова

Басманный суд решит судьбу четырех в прошлом полицейских. По делу проходят Игорь Ляховец, Максим Уметбаев, Роман Феофанов и Акбар Сергалиев. Их обвиняют по нескольким статьям: превышение должностных полномочий, фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконное хранение наркотиков. Еще один в прошлом полицейский Денис Коновалов полностью признал вину. Он сказал, что подбросил Голунову наркотики по указанию Ляховца. После этого Коновалова перевели из СИЗО под домашний арест. Дело против полицейских возбудили лишь в декабре — спустя полгода после задержания журналиста Медузы Ивана Голунова. Он утверждал, что наркотики ему подбросили, за журналиста вступились коллеги и общественность и вскоре дело по обвинению в якобы хранении запрещённых веществ прекратили, а вот силовиками долго никто не интересовался. Это произошло за день до пресс-конференции Владимира Путина.



Адвокат журналиста Сергей Бадамшин рассказал, что оперативная видеозапись задержания полицейскими Голунова уничтожена.