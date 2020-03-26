Формирование списков россиян для вывоза из-за рубежа завершится сегодня

Многие соотечественники оказались в ловушке в других странах из-за мер, принимаемых в связи с распространением коронавируса.

Сегодня последний день, когда россияне могут подать свои данные для получения помощи в возвращении на родину. Формирование списков завершится в 14 часов по местному времени, сообщили в Российском МИДе и призвали соотечественников «незамедлительно передать необходимые данные в представительства». Граждан также предупредили о том, что по возвращении они будут помещены на карантин длительностью 14 дней.

За рубежом остаются десятки тысяч россиян. Во многих странах из-за распространения коронавируса закрыли границы, ввели карантин. Где-то запрещено выходить из отелей, не работают аэропорты, рейсы в Россию отменяют, взлетели цены на билеты. Люди боятся оказаться без денег и помощи в чужой стране. Так в частности в Египте в нескольких отелях у персонала обнаружили коронавирус, постояльцев попросили самоизолироваться в номерах, при этом им перестали приносить еду и предметы гигиены.



Количество зараженных коронавирусом в мире превысило 400 тысяч человек. В России зафиксировано несколько сотен случаев.