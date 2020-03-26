Столичные власти сообщили о смерти двух пожилых пациентов с положительным тестом на коронавирус

Это первые официально признанные случаи гибели в России от новой формы болезни.

Умершим от коронавируса пенсионерам было 73 года и 88 лет, пояснили в Оперативном штабе Москвы. Там отметили, что у них была пневмония и имелись сопутствующие ей патологии. Свои соболезнования родным погибших пациентов выразил столичный градоначальник Сергей Собянин. В эфире телеканала «ТВ Центр» он заверил, что врачи за несколько дней знали, что у двоих пожилых людей выявлен коронавирус. Однако, по его словам, из-за их иммунитета и состояния здоровья медики не смогли справиться с ситуацией.

Официальный сайт мэра и правительства Москвы уже также обновил свою статистику, указав первые два случая гибели от коронавируса в городе. Кроме того, в России, по данным властей, до последнего момента вовсе не было жертв «китайского вируса». Вместе с тем на прошлой неделе сообщалось о смерти еще одной пожилой пациентки в Москве с положительным тестом на коронавирус. Однако столичные власти уверяют, что она умерла не от него, а от сердечно-сосудистого заболевания и оторвавшегося тромба. В результате ее смерть не попала в официальную статистику.

Всего в России официально зафиксировано 658 случаев заражения коронавирусом, из них 410 – в Москве. За последние сутки в стране число заболевших выросло на 163 человека. Первый же случай в столице был выявлен в начале марта.